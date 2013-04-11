中国承诺向柬埔寨提供5.48亿美元援助款

(本文由路透中文网编译提供)

路透金边4月10日 - 中国承诺向柬埔寨再提供5.48亿美元援助，以帮助该国修建基础设施和水利灌溉系统。一些批评人士称，中国通过提供援助换取柬埔寨的外交支持。

柬埔寨商务大臣占蒲拉西（Cham Prasidh）周三在新闻发布会上称，该国首相洪森周末访问中国并与中国国务院总理李克强举行了会谈，期间双方签署了包括5亿美元软贷款和4,800万美元赠款在内的协议。

“正如洪森所言，这是一笔很大的数目，将用于改善基础设施，”占蒲拉西说道。他还补充说，这笔资金可帮助柬埔寨在数年内每年新建400公里长的公路。

占蒲拉西还称，洪森对中国国务院前总理温家宝在任期间中国援助柬埔寨建成2,000公里公路和七座大桥表示感谢。

作为回报，柬埔寨重申了在外交上支持中国，以及支持“一个中国”政策的立场。

批评人士称，柬埔寨去年曾利用其东盟轮值主席国身份，支持中国对该地区的政策。（完）