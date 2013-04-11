中国承诺向柬埔寨提供5.48亿美元援助款

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
(本文由路透中文网编译提供)
路透金边4月10日 - 中国承诺向柬埔寨再提供5.48亿美元援助，以帮助该国修建基础设施和水利灌溉系统。一些批评人士称，中国通过提供援助换取柬埔寨的外交支持。
柬埔寨商务大臣占蒲拉西（Cham Prasidh）周三在新闻发布会上称，该国首相洪森周末访问中国并与中国国务院总理李克强举行了会谈，期间双方签署了包括5亿美元软贷款和4,800万美元赠款在内的协议。
“正如洪森所言，这是一笔很大的数目，将用于改善基础设施，”占蒲拉西说道。他还补充说，这笔资金可帮助柬埔寨在数年内每年新建400公里长的公路。
占蒲拉西还称，洪森对中国国务院前总理温家宝在任期间中国援助柬埔寨建成2,000公里公路和七座大桥表示感谢。
作为回报，柬埔寨重申了在外交上支持中国，以及支持“一个中国”政策的立场。
批评人士称，柬埔寨去年曾利用其东盟轮值主席国身份，支持中国对该地区的政策。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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