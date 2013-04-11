版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 08:08 BJT

日本债市：10年期公债期货在30年期公债标售前下跌0.5个点

路透东京4月11日 - 日本政府公债期货周四盘初急速下跌，因投资者在今日稍晚的30年期公债标售之前抛售，而且市场继续消化日本央行激进的货币刺激举措的影响。

6月公债期货 跌0.44点至143.72，稍早最低跌至143.54。

公债期货在周三晚盘交易中也大幅下挫，并迫使东京证交所一度短时间暂停交易。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐