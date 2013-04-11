日本债市：10年期公债期货在30年期公债标售前下跌0.5个点

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
路透东京4月11日 - 日本政府公债期货周四盘初急速下跌，因投资者在今日稍晚的30年期公债标售之前抛售，而且市场继续消化日本央行激进的货币刺激举措的影响。
6月公债期货 跌0.44点至143.72，稍早最低跌至143.54。
公债期货在周三晚盘交易中也大幅下挫，并迫使东京证交所一度短时间暂停交易。(完)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
====================================================================