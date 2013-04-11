表格：澳洲3月就业人口减少3.61万人，降幅远超预期

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
路透悉尼4月11日 - 澳洲统计局周四公布3月就业数据显示:
* 经季节调整的就业人口减少3.61万人(路透调查预估为减少5,000人)
* 经季节调整的失业率为5.6%(路透调查预估为5.4%)
* 经季节调整后全职就业人口减少7,400人
* 经季节调整的就业参与率为65.1%(路透预估为65.2%)
以下为详细数据:
3月 2月 12年3月
失业率% 5.6 5.4 5.2
就业人数(百万人) 11.593 11.629 11.484
失业人数(人) 686,900 661,000 626,000
就业参与率% 65.1 65.3 65.4
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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