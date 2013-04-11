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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 09:44 BJT

表格：澳洲3月就业人口减少3.61万人，降幅远超预期

路透悉尼4月11日 - 澳洲统计局周四公布3月就业数据显示:

* 经季节调整的就业人口减少3.61万人(路透调查预估为减少5,000人)

* 经季节调整的失业率为5.6%(路透调查预估为5.4%)

* 经季节调整后全职就业人口减少7,400人

* 经季节调整的就业参与率为65.1%(路透预估为65.2%)

以下为详细数据:

3月 2月 12年3月

失业率% 5.6 5.4 5.2

就业人数(百万人) 11.593 11.629 11.484

失业人数(人) 686,900 661,000 626,000

就业参与率% 65.1 65.3 65.4

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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