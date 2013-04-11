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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 11:11 BJT

新债招标：中国农发行三年债利率3.66%，稍高于预测均值--业内人士

路透上海4月11日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的三年期固息债，中标利率为3.66%，稍高于此前3.64%的利率预测均值。

业内人士同时透露，该期债首场投标倍数为1.5倍。

该期债为农发行今年第七期金融债，招标量不超过150亿元人民币，采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。

该期债分销期为4月12日-4月18日，缴款日和起息日同为4月18日，4月24日上市。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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