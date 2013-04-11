新债招标：中国农发行三年债利率3.66%，稍高于预测均值--业内人士

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透上海4月11日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的三年期固息债，中标利率为3.66%，稍高于此前3.64%的利率预测均值。
业内人士同时透露，该期债首场投标倍数为1.5倍。
该期债为农发行今年第七期金融债，招标量不超过150亿元人民币，采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。
该期债分销期为4月12日-4月18日，缴款日和起息日同为4月18日，4月24日上市。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
====================================================================
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%