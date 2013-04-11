《台湾报摘》--经济日报4月11日

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
* 头版头条:
--台湾股市1,414家上市柜公司3月营收数字出炉，3月合并营收达2.2兆(万亿)台币，较去年同期大增32.64%，仅略低于1月的2.48兆，处历史高峰区，显示景气回春。此外，累计台股第一季总营收达6.53兆台币，年增率达36.28%，刷历年单季新高。
* 其他:
--保险业不动产投资2.875%投资报酬率调降可望露出曙光。寿险公会正研拟有条件调降2.875%投报率，金管会保险局长曾玉琼昨日指出，〞寿险公会赶快将资料送来，将视送来内容，考虑采取弹性处理。〞
--金控公司今年第一季获利昨日全数出炉，整体金控第一季赚587.16亿台币，较去年同期大幅成长逾33%，三大保险型金控包办每股获利前三名，其中，国泰金控 的年增率居冠。
--中信金 为收购日本东京之星银行，聘请台湾前驻日代表冯寄台担任中信金国际事务最高顾问，搭配熟悉日本的中信金最高顾问江丙坤，盼突破监理障碍，力求今年底前完成收购。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%