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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 08:17 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月11日

* 头版头条:

--台湾股市1,414家上市柜公司3月营收数字出炉，3月合并营收达2.2兆(万亿)台币，较去年同期大增32.64%，仅略低于1月的2.48兆，处历史高峰区，显示景气回春。此外，累计台股第一季总营收达6.53兆台币，年增率达36.28%，刷历年单季新高。

* 其他:

--保险业不动产投资2.875%投资报酬率调降可望露出曙光。寿险公会正研拟有条件调降2.875%投报率，金管会保险局长曾玉琼昨日指出，〞寿险公会赶快将资料送来，将视送来内容，考虑采取弹性处理。〞

--金控公司今年第一季获利昨日全数出炉，整体金控第一季赚587.16亿台币，较去年同期大幅成长逾33%，三大保险型金控包办每股获利前三名，其中，国泰金控 的年增率居冠。

--中信金 为收购日本东京之星银行，聘请台湾前驻日代表冯寄台担任中信金国际事务最高顾问，搭配熟悉日本的中信金最高顾问江丙坤，盼突破监理障碍，力求今年底前完成收购。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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