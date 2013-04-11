更新版-日本央行：若两年内未能达成2%通胀目标，将继续实施刺激措施--黑田东彦

(新增细节)

* 日本央行目前已采取一切必要措施--黑田东彦

* 日本央行准备实施两年刺激措施，但可能维持更长时间

* 黑田东彦称将在G20会议上说明，日本央行的举措不是针对汇率

路透东京4月10日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，为达成2%的通胀目标，央行决心在必要时继续增加货币供应。他的讲话暗示已做好准备，一旦通胀目标难以按期实现，央行将出台进一步刺激举措或在两年后继续维持超宽松货币政策。

他在当天稍后对记者讲话时暗示，未来几个月将不会有更多刺激举措出台。

他接受记者集体采访时指出，必须花时间研究上周大胆行动的效果。

“我们相信，为了在大约两年时间内达成2%的通胀目标，我们已经采取了所有必要举措，随后将每月检查政策效果，但并不意味着会每月调整政策，”黑田东彦说道。

他指出，考虑到这次央行行动的规模，债券市场如此大的反应是可以理解的，但他将密切关注市场走势。

他还表示，相信近期推出的举措足以实现两年左右达成2%通胀率的目标，但他暗示已做好准备，如果届时目标未能达成，将在更长时间内继续向经济积极挹注资金。

“实现2%的通胀目标是关键。我们考虑的时间大约是两年，但会采取必要行动直至目标达成。”他说。

黑田东彦上周推出的举措赢得安倍晋三政府的赞扬，这些政策与安倍所追求的经济政策“改弦易辙”相一致。

**政策目标并非针对日圆汇率**

黑田东彦表示，日本央行的立场是通过货币政策刺激打击通缩，不是刻意让日圆贬值，他将在下周华盛顿召开的20国集团(G20)财金首长会议上给予说明这一立场。

“我们的政策是针对国内目标，绝非针对汇率。如果由此实现日本经济的稳步复苏和物价稳定，不仅对日本有利，对全球经济也有利，其中包括我们的邻国，”他说。

“如果我们只是因为汇率走势的原因而改变货币政策，这是不可想象的，”他说。

黑田东彦表示，他认为没有必要担心日本央行近期的刺激举措会导致将来的泡沫，现在讨论退出超宽松政策也为时太早。

他认为，未来根据经济和物价的变化，央行可能选择放松货币政策，或者收回刺激举措。“无论哪个方向的政策调整都有可能，”他说。

他补充说，如要撤回刺激措施，央行可能不一定要向市场卖出公债，或许可以参考美联储的某些做法，譬如提高超额准备金利率等等。(完)