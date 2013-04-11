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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 09:04 BJT

《中国重要政经日程》--4月11日

============================今日重要政经日程=======================

4/18(四)

中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日。

============================近日重要政经日程=======================

4/20(六）

“2013中国绿公司年会”在昆明召开，至22日。

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。

5/11（六）

第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 谢衡)
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