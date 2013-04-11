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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 09:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月11日-4月18日

路透4月11日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
    
 日期  时间  国家    规模      发行细节
 4/11        意大利            中长期公债标售
 4/11        美国              30年期公债
 4/11        日本              三个月期贴现国库券标售
 4/11        日本              30年期公债标售
 4/15  1350  法国              国库券(BTF)标售
 4/15        美国              三个月期和六个月期国库
                               券
 4/16        西班牙            六个月期和12个月期国库
                               券
 4/16        美国              四周期国库券
 4/16        日本              五年期公债
 4/17        日本              一年期贴现国库券
 4/17        德国    40亿欧元  10年期联邦债券
 4/18        美国              五年期通膨保值债券(TIP
                               S)
 4/18  0850  法国              BTAN中期债券
 4/18  0950  法国              OATi指数关联债券
 4/18        西班牙            公债标售
 4/18        日本              三个月期贴现国库券
 4/18        日本              20年期公债
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚; 审校 戴素萍)
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