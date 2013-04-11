《全球主要国家债券发行预告》--4月11日-4月18日

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透4月11日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/11 意大利 中长期公债标售 4/11 美国 30年期公债 4/11 日本 三个月期贴现国库券标售 4/11 日本 30年期公债标售 4/15 1350 法国 国库券(BTF)标售 4/15 美国 三个月期和六个月期国库 券 4/16 西班牙 六个月期和12个月期国库 券 4/16 美国 四周期国库券 4/16 日本 五年期公债 4/17 日本 一年期贴现国库券 4/17 德国 40亿欧元 10年期联邦债券 4/18 美国 五年期通膨保值债券(TIP S) 4/18 0850 法国 BTAN中期债券 4/18 0950 法国 OATi指数关联债券 4/18 西班牙 公债标售 4/18 日本 三个月期贴现国库券 4/18 日本 20年期公债 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚; 审校 戴素萍)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%