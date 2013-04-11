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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 08:31 BJT

《台湾报摘》--工商时报4月11日

* 头版头条:

--受惠台币兑美元汇率在农历年后大幅走贬，晶圆双雄台积电 、联电 昨日公告首季营收，表现均优于原先展望。

* 其他:

--人民币通汇业务启动，逾50亿元人民币商机的宝岛债也即将上市，会计师表示，两岸三地不同的人民币商品，将产生不同的租税负担，最高与最低税负相差达40%，民众应仔细检视，以免租税吃掉投资收益。

--国安基金暂不启动，不过四大基金1,500亿台币将先行伺机进场。政府基金表示，北韩飞弹危机研判影响时间不致太长，会站在中长期投资立场进行布局。

--债券价格近来波动较大，寿险公司庞大的未实现债券利益，极可能伺机获利了结。统计台湾七大寿险公司债券未实现利益高达3,670亿台币，其中，南山人寿达1,136亿台币，其次是国泰人寿的949亿台币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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