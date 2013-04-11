《台湾报摘》--工商时报4月11日

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
* 头版头条:
--受惠台币兑美元汇率在农历年后大幅走贬，晶圆双雄台积电 、联电 昨日公告首季营收，表现均优于原先展望。
* 其他:
--人民币通汇业务启动，逾50亿元人民币商机的宝岛债也即将上市，会计师表示，两岸三地不同的人民币商品，将产生不同的租税负担，最高与最低税负相差达40%，民众应仔细检视，以免租税吃掉投资收益。
--国安基金暂不启动，不过四大基金1,500亿台币将先行伺机进场。政府基金表示，北韩飞弹危机研判影响时间不致太长，会站在中长期投资立场进行布局。
--债券价格近来波动较大，寿险公司庞大的未实现债券利益，极可能伺机获利了结。统计台湾七大寿险公司债券未实现利益高达3,670亿台币，其中，南山人寿达1,136亿台币，其次是国泰人寿的949亿台币。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%