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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 08:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月11日

路透香港4月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较。(1
美元=7.762港元 )
    
    美国股市周三攀升1%，道指和标普500指数均收在纪录高位，景气类股连续第二日领涨，道琼工业
指数 收高128.78点，或0.88%，至14,802.24点，是自2月27日来最佳单日表现。[ID:nnL3T0CXUW7
] 
 公司名称            ADR代码   收盘价       涨跌幅     成交量     ADR折合每股普通股 较港股
 溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       185.860   -0.43      24750            14.426       1.17
 中国铝业                       9.770    1.45      37032             3.033       1.45
 中国移动                      53.550   -0.41     181819            83.131       0.28
 中国人寿                      40.720    4.14     107901            21.071       0.58
 中石油                       129.780    0.39      16912            10.074       0.53
 中石化                       114.060   -0.29      28295             8.853       0.26
 汇丰控股                      53.070    0.82     230895            82.386       0.59
 中电信                        49.850   -0.36      41457             3.869       1.56
 中国联通                      13.080   -0.38     321253            10.153       0.92
 兖州煤业                      12.920    2.62     141071            10.029       2.54
 华能国际                      43.280    0.21      15465             8.398       0.34
 南方航空                      26.110   -2.25       3168             4.053       1.08
 东方航空                      20.870   -1.04       2211             1.620     -49.06
 中芯国际                       3.120    5.41     125556             0.484      -1.15
 (完)

 (整理　赵红梅)
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