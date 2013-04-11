《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月11日

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透香港4月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较。(1 美元=7.762港元 ) 美国股市周三攀升1%，道指和标普500指数均收在纪录高位，景气类股连续第二日领涨，道琼工业 指数 收高128.78点，或0.88%，至14,802.24点，是自2月27日来最佳单日表现。[ID:nnL3T0CXUW7 ] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股 溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 185.860 -0.43 24750 14.426 1.17 中国铝业 9.770 1.45 37032 3.033 1.45 中国移动 53.550 -0.41 181819 83.131 0.28 中国人寿 40.720 4.14 107901 21.071 0.58 中石油 129.780 0.39 16912 10.074 0.53 中石化 114.060 -0.29 28295 8.853 0.26 汇丰控股 53.070 0.82 230895 82.386 0.59 中电信 49.850 -0.36 41457 3.869 1.56 中国联通 13.080 -0.38 321253 10.153 0.92 兖州煤业 12.920 2.62 141071 10.029 2.54 华能国际 43.280 0.21 15465 8.398 0.34 南方航空 26.110 -2.25 3168 4.053 1.08 东方航空 20.870 -1.04 2211 1.620 -49.06 中芯国际 3.120 5.41 125556 0.484 -1.15 (完) (整理 赵红梅)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%