中国个股: 国电电力一季度发电量同比增10.1%

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透北京4月11日电 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周四公告称,今年一季度，国电电力全资及控股各运行发电企业累计完成发电量379.95亿千瓦时，同比增加10.1%。
同期,上网电量完成358.18亿千瓦时,较上年同期增长10.49%。
国电电力一季度发电量同比增速快于中电联全年预期。中国电力企业联合会3月前后发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。
中国中宏观经济先行指标--全社会用电量1-2月同比增长5.5%，未能延续自去年10月以来的强势增长。 (完)
欲浏览更多内容请点选上证所网站(here) (发稿 曹巍浩；审校 黄凯)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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