版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 08:49 BJT

中国个股: 国电电力一季度发电量同比增10.1%

路透北京4月11日电 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周四公告称,今年一季度，国电电力全资及控股各运行发电企业累计完成发电量379.95亿千瓦时，同比增加10.1%。

同期,上网电量完成358.18亿千瓦时,较上年同期增长10.49%。

国电电力一季度发电量同比增速快于中电联全年预期。中国电力企业联合会3月前后发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。

中国中宏观经济先行指标--全社会用电量1-2月同比增长5.5%，未能延续自去年10月以来的强势增长。 (完)

欲浏览更多内容请点选上证所网站(here) (发稿 曹巍浩；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐