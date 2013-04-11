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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 09:13 BJT

《即时观点》日本2月核心机械订单按月上升7.5%，复苏步伐依然缓慢

关键点：

--2月核心机械订单较前月升7.5%，路透调查预估中值为升6.8%。

--2月核心机械订单较上年同期下降11.3%，市场预估中值为下滑7.6%。

--日本央行数据显示，3月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌0.5%。路透调查预估中值为同比下滑0.4%。

市场反应：

--汇市反应请点击： ，美元兑日圆报价 。

--日本公债市场 ，10年期公债期货价格 。

--日本股市 ，日经指数报价 。

相关链接：

--机械订单表格：(here)。

--国内企业物价指数：(here)。

相关背景：

--日本央行上周出台激进的货币宽松措施，在未来两年内把央行所持公债规模增加一倍，以刺激通胀预期并结束通缩。

--在新任总裁黑田东彦领导下的日本央行称，如果通胀预期传播开来，则这将提振消费者支出并会鼓励资本消费，最终推高消费者物价。

--制造业者对资本支出计划一直持谨慎态度，因担心出口复苏缓慢。(完) (编译 许娜/王兴亚/侯向明; 审校 李爽/白云)
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