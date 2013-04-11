《即时观点》日本2月核心机械订单按月上升7.5%，复苏步伐依然缓慢

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
关键点：
--2月核心机械订单较前月升7.5%，路透调查预估中值为升6.8%。
--2月核心机械订单较上年同期下降11.3%，市场预估中值为下滑7.6%。
--日本央行数据显示，3月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌0.5%。路透调查预估中值为同比下滑0.4%。
市场反应：
--汇市反应请点击： ，美元兑日圆报价 。
--日本公债市场 ，10年期公债期货价格 。
--日本股市 ，日经指数报价 。
相关链接：
--机械订单表格：(here)。
--国内企业物价指数：(here)。
相关背景：
--日本央行上周出台激进的货币宽松措施，在未来两年内把央行所持公债规模增加一倍，以刺激通胀预期并结束通缩。
--在新任总裁黑田东彦领导下的日本央行称，如果通胀预期传播开来，则这将提振消费者支出并会鼓励资本消费，最终推高消费者物价。
--制造业者对资本支出计划一直持谨慎态度，因担心出口复苏缓慢。(完) (编译 许娜/王兴亚/侯向明; 审校 李爽/白云)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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