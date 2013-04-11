EIA库存周报：美国上周原油库存小升，汽油库存意外增加

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
路透纽约4月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，最近一周美国原油库存小幅增加，触及第三高纪录水准，汽油库存意外上升。
EIA数据显示，截至4月5日当周汽油库存增加170万桶，而分析师预估原本为减少110万桶。
美国东海岸汽油库存增加150万桶，至5,930万股，比上年同期水平高出近240万桶。
当周原油库存增加25万桶至近3,900万桶，为1990年7月以来最高位，为1982年开始统计库存数据以来的第三高纪录。路透调查访问的分析师原本预期原油库存增加140万桶。
数据显示，俄克拉荷马州库辛的原油库存在4月5日当周增加88.9万桶至略高于5,000万桶的水准。库辛原油库存1月触及近5,190万桶的纪录高位。
4月5日当周，美国原油日进口量减少21.1万桶，略低于770万桶。
馏分油库存减少16.9万桶，分析师预估为减少130万桶。(完)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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