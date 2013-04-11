香港个股：万达地产拟6.7亿港元入主恒力商业地产，但目前未签注入资产协议

路透上海4月11日 - 中国大型地产发展商--万达商业地产收购香港恒力商业地产 控股权一事终于浮出水面。据恒力商业地产公告，万达地产全资子公司万达商业地产（香港）拟以6.7亿港元自恒力商业地产董事长陈长伟及其控股公司手中获得上市公司65%股权，同时恒力商业地产将向陈长伟出售部分资产。

恒力商业地产公告指出，万达入主后将继续经营福州综合商业地产项目--恒力城等资产,并将对上市公司未来业务发展制定计划,或会考虑将上市公司业务多元化。但目前尚未发展这类投资和业务机会，万达亦尚未签订向上市公司注入资产或增加业务的协议。

万达商业地产虽然已提交A股首次公开发行(IPO)申请，但因国内A股IPO进展缓慢及地产类公司IPO暂停，迟迟未获批。此前市场一度猜测万达地产拟在香港借壳上市。

恒力商业地产这一系列交易可简单总结为“剥离＋收购”，即上市公司将Amzing Wise公司（持有恒力城项目95%权益）47%股权等部分资产出售给陈长伟，对价为除54万港元现金，其余13.11亿港元抵消上市公司购回陈长伟持有的可转股债券的成本。

在这些资产剥离后，上市公司以资产净值加上2.8亿港元溢价界定为公司的资产总值，确定65%股权价值为4.6552亿港元，同时万达地产以2.09亿港元价格收购部分恒力商业地产的可换股债券。

万达商业地产的财务顾务为中金公司香港，恒力地产的财务顾问为粤海证券。