《香港报摘》--其他报纸重要消息4月11日

*明报

--市传韩资未来资产证券将在港裁员，为今年首间传出大规模裁员的券商。其姊妹公司未来资产环球投资(香港)发言人表示，证券分部的裁员计划将不会影响到环球投资分部在港业务，又指互惠基金及ETF部门的招聘程序正在进行中。

--上海石油化工 集团副董事长兼总经理王治卿表示，自政府改革成品油机制，缩小国内外油价差距，炼油业务现时毛利率已回复正数至1％。

*星岛日报

--宏利人寿保险以45亿港元，向会德丰 购入观塘海滨道One Bay East西座全幢甲厦楼花，作为香港集团营运总部，成为九龙区历来最大宗全幢商厦买卖。

--招商银行 副行长兼永隆银行行政总裁朱琦表示，永隆对前海允许发展的所有金融业务都感兴趣，并会认真考虑前海的发展战略。

--澳门自本年实施赌场禁烟法以来，周三(10日)公布首两个月吸烟区空气质素检测结果，六大博彩营运商中仅以金沙中国 及美高梅 旗下娱乐场获全数及格。

*苹果日报

--绿城中国 公布，首3个月计合共销售121亿元人民币，按年升162%，并完成全年销售目标550亿元人民币销售额的22%。

--位于深圳龙岗区，证实有用海砂建成的信义．嘉御山项目，业主多次到楼盘的销售中心示威抗议，要求承建商退款或成立基金处理日后的修补事宜。

*东方日报

--恒力商业 主席兼控股股东陈长伟向大连富商王健林旗下的万达商业出售股份及可换股债券，交易价逾6.74亿港元，后者并向其他公众股东按每股0.334元提出全购，涉资最多2.38亿港元，总代价9.12亿港元。

--瑞信发表报告，指渣打集团 执行董事兼亚洲区行政总裁白承睿表示，渣打于香港、新加坡、印度、印尼市场均面对息差收窄的巨大压力，主要是来自中国、日本、美国甚至欧洲的银行变得进取，银行的竞争开始移入短期产品领域，并透过减价以争取市场占有率。

--继德盛安联于上月底入纸申请将现有核准人民币货币市场成分基金，加入至强积金计划后，市传BCT银联信托积极考虑将人民币债券基金，扩至旗下公积金计划。

*文汇报

--会德丰地产 于年半内斥资76.65亿港元购入4幅地皮，全部有限量条款，限建单位合共2,105至2,155伙，当中位于将军澳南的就有3幅地皮。公司常务董事黄光耀透露，将会投资约140亿至150亿港元开发将军澳3地。

--德意志资产及财富管理推出5只全新ETF(交易所买卖基金)，让本港投资者可藉ETF进军新加坡、孟加拉及巴基斯坦证券市场，以及以ETF投资亚洲(日本除外)高股息股票。

*大公报

--长实 副主席李泽钜表示，长实将继续在香港进行投资，但要扩展业务，就必须放眼香港以外市场。

--恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏表示，未有收紧楼宇按揭估值，现时银行估价属于贴价水平，强调对按揭业务一向审慎。(完)