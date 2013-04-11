《台湾重要政经日程》--4月11日

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
===================今日重要政经消息=====================
4/11(四)
--12:00 阳明海运 记者会。
--12:15 中国国民党立法院党团大会。
--14:00 联发科 记者会。
--14:00 H7N9中央流行疫情指挥中心例行记者会。
==================近期重要政经消息======================
4/12(五)
--14:30 渣打银行 人民币论坛媒体说明会。
4/16(二)
--14:30 台湾开发金控 投资人说明会。
*4/18(四)
--13:30 台积电 投资人说明会。
4/22(一)
--08:30 主计处公布台湾3月经季调失业率，2月经季调失业率为4.16%。
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月年衰退14.5%。
4/23(二)
--16:00 经济部公布3月工业生产，2月较上年同期衰退11.45%。
--财政部标售102/3R期公债，金额300亿台币，26日发行。
--财政部标售102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，24日发行。
4/25(四)
--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。
4/30(二)
--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。
*5/1(三)
--10:00 汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)，上月为51.2。
5/6(一)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.39%。
--16:00 央行公布外汇存底，上月底时为4,018.9亿美元。
5/7(二)
--16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口年增3.3%。
5/15(三)
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%