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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 08:58 BJT

中国个股：中国建筑1-3月地产销售额达445亿元，同比大增99.6%

路透北京4月11日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周四公告，1-3月地产业务销售额达445亿元人民币，同比大增99.6%；销售面积达382万平方米，同比激增148.1%。

去年同期，中国建筑地产业务销售额达223亿元，同比增长19.3%；销售面积达154万平方米，同比下降5.6%。

公告显示，1-3月新购置土地储备211万平方米，使公司总的土地储备达6,935万平方米。

建筑业务方面，1-3月新签合同额达2,147亿元，同比增长10.1%；施工面积52,820万平方米，同比增长20.0%。不过新开工面积同比下降2.0%，达3,940万平方米。

中国建筑周三收报3.46元，过去一个月累计下跌2%。(完)

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参看详情，请点选上海证券交易所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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