中国个股：中国建筑1-3月地产销售额达445亿元，同比大增99.6%

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透北京4月11日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周四公告，1-3月地产业务销售额达445亿元人民币，同比大增99.6%；销售面积达382万平方米，同比激增148.1%。
去年同期，中国建筑地产业务销售额达223亿元，同比增长19.3%；销售面积达154万平方米，同比下降5.6%。
公告显示，1-3月新购置土地储备211万平方米，使公司总的土地储备达6,935万平方米。
建筑业务方面，1-3月新签合同额达2,147亿元，同比增长10.1%；施工面积52,820万平方米，同比增长20.0%。不过新开工面积同比下降2.0%，达3,940万平方米。
中国建筑周三收报3.46元，过去一个月累计下跌2%。(完)
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参看详情，请点选上海证券交易所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%