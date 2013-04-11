台湾股市：开高，鸿海因营收不佳下跌

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
路透台北4月11日 - 台湾股市周四盘初上涨0.5%，受助于美股隔夜涨势。台积电 在公布季度营收后股价上涨。
台股加权股价指数 开高，报7,788.58点，延续昨日涨幅为0.3%的涨势。
台积电跳涨0.9%，此前公布季度营收。
鸿海 下跌，因此前公布季度营收大幅下滑。该股开低0.3%，之后跌幅迅速扩大到1%。(完)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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