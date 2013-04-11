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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 09:26 BJT

台湾股市：开高，鸿海因营收不佳下跌

路透台北4月11日 - 台湾股市周四盘初上涨0.5%，受助于美股隔夜涨势。台积电 在公布季度营收后股价上涨。

台股加权股价指数 开高，报7,788.58点，延续昨日涨幅为0.3%的涨势。

台积电跳涨0.9%，此前公布季度营收。

鸿海 下跌，因此前公布季度营收大幅下滑。该股开低0.3%，之后跌幅迅速扩大到1%。(完)
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