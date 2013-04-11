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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 09:10 BJT

韩国汇市：韩元受隔夜美股升势提振跃升，韩债下滑

尽管朝鲜(北韩)几周来不断放话，扬言进行全面战争，但目前为止朝鲜半岛依然平静，因此投资人也削减美元多仓，买进韩元。

韩国三年期公债6月期货 跌0.09点至107.02。

韩国央行周四0100GMT左右将公布货币政策决议，市场普遍预期将宣布降息25个基点至2.50%。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,127.4 1,135.7

日圆/韩元 11.3059/166 11.4508/595

韩国公债期货 * 107.02 107.11

韩国综合股价指数 1,941.79 1,935.58

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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