韩国汇市：韩元受隔夜美股升势提振跃升，韩债下滑

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
尽管朝鲜(北韩)几周来不断放话，扬言进行全面战争，但目前为止朝鲜半岛依然平静，因此投资人也削减美元多仓，买进韩元。
韩国三年期公债6月期货 跌0.09点至107.02。
韩国央行周四0100GMT左右将公布货币政策决议，市场普遍预期将宣布降息25个基点至2.50%。
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,127.4 1,135.7
日圆/韩元 11.3059/166 11.4508/595
韩国公债期货 * 107.02 107.11
韩国综合股价指数 1,941.79 1,935.58
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%