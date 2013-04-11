国际油市：美国原油跌向94美元，因库存增加及需求忧虑打压

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
石油输出国组织(OPEC)周三下调2013年全球石油需求增长预估，与美国能源资料协会(EIA)周二下修需求增长预估相似。另一备受关注的石油预测机构--国际能源署(IEA)将于周四公布最新报告。
不过，数据显示中国3月石油进口较前月增长，关于伊朗核计划的纷争持续，以及朝鲜半岛紧张局势，都对油价构成一定支撑。
韩国周三称，经过几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导弹的可能性“非常高”。
中国3月包括原油在内的重要大宗商品进口较前月反弹，因为经济走强的期望鼓励最终用户增加产出并谨慎补充库存。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚; 审校 王丽鑫)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%