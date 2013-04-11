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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 09:21 BJT

国际油市：美国原油跌向94美元，因库存增加及需求忧虑打压

石油输出国组织(OPEC)周三下调2013年全球石油需求增长预估，与美国能源资料协会(EIA)周二下修需求增长预估相似。另一备受关注的石油预测机构--国际能源署(IEA)将于周四公布最新报告。

不过，数据显示中国3月石油进口较前月增长，关于伊朗核计划的纷争持续，以及朝鲜半岛紧张局势，都对油价构成一定支撑。

韩国周三称，经过几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导弹的可能性“非常高”。

中国3月包括原油在内的重要大宗商品进口较前月反弹，因为经济走强的期望鼓励最终用户增加产出并谨慎补充库存。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚; 审校 王丽鑫)
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