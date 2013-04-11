港报社评：绿悠居屋反应淡，增供应莫怠慢-经济日报4月11日

房协绿悠雅苑销情较淡、居屋货尾申请亦逊预期，市场或有杂音，指港府应缓推新供应。惟楼市供应断层未解，现仅因楼市稍冷暂遏需求，港府应提高资助房销售效率，减准买家风险；并维持加快建资助房的政策，免重埋后患。 绿悠雅苑销情与居屋货尾申请反应欠佳，除因市况不明，相信亦因销售安排未与时并进，令准买家面临较大不明朗因素。其一，绿悠雅苑去年11月底公布定价后至本周拣楼，期间经历四个多月，而居屋货尾最快亦要6月至8月才拣楼。惟本港楼市瞬息万变，漫长的销售程序，令准买家因市况变动更犹豫上车。 其二，绿悠雅苑不设即供按揭，买家须在2015年项目落成时才可找银行上会，惟届时美国很可能已进加息周期，买家不能趁现时的低息环境锁定按息，未来供款负担存更大变数，难免加深保守观望态度。 随着港府复推新居屋等资助出售房屋，几可肯定这些问题势续浮现，如明年推售的新居屋就要2016年才入伙。此外，港府重推资助出售房屋的头炮未打响，或许又会如过去般，外界或有声音指港府应因应需求不高而减慢供应，重新由市场力量主导楼市。港府决不能因此怠慢发展资助出售房屋，若港府因资助房屋销情一时转淡就减慢兴建新供应，势重蹈2002年停建、停售居屋覆辙，未来住屋矛盾更趋尖锐。 本港整体楼市受热钱流动、资金成本、供需、政策等各种力量拉扯，市况波动在所难免，惟港府房策必须稳定，无论是资助出售房屋或出租公屋，都要维持持续充裕的供应，才有望解市民蜗居之苦。