港报社评：貌似政府组织侵私隐，应追究免市民再中招-明报4月11日

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
私隐专员批评有公司以提供免费体检为名，误导市民，套取个人资料，再转让予保险公司作直销之用，共获取36万市民的个人资料。私隐专员公署已向有关公司发出执行通知要求改正；虽然按照法例，公司违反私隐署的执行通知才算犯罪，但不代表执法机关无计可施。虽然案件只受旧法例规范，但不代表执法机关无计可施，尤其是以下两方面： 一、督促销毁私隐--私隐署已向涉案公司发出执行通知，如在9月30日前未能获涉事市民同意，必须于限期后将资料删除。这决定遭到香港人权监察批评，认为等同容许涉案公司保留违法取得的资料半年之久，批评私隐专员未有尽力保护市民。 二、其他执法机关介入--私隐专员蒋任宏明言，涉案公司透过其看似非牟利组织的名字，令市民误以为是政府机构来电或活动获政府认可，降低了防范，属误导宣传手法，行为形同欺诈。而根据公署提供的电话录音纪录，部分投诉人向推广员查问是否政府时，均获确认，但会补充自己是响应政府呼吁或是政府验证专业机构等云云。由此可见，案件除了涉及滥用个人私隐资料外，会否涉及其他商业犯罪，警方应主动介入调查，杜绝不法商人以为有机可乘之思。 执法机关不应囿于旧私隐条例的规范，而应借助其他相关法例，打击不法商人的恶行，保障市民私隐不受侵犯。商界亦应从此事汲取教训，体认港人对保障私隐愈来愈重视，侵犯客户私隐不单可能触及刑责，更会对商誉构成无法弥补的损害。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%