港报社评：貌似政府组织侵私隐，应追究免市民再中招-明报4月11日

私隐专员批评有公司以提供免费体检为名，误导市民，套取个人资料，再转让予保险公司作直销之用，共获取36万市民的个人资料。私隐专员公署已向有关公司发出执行通知要求改正；虽然按照法例，公司违反私隐署的执行通知才算犯罪，但不代表执法机关无计可施。虽然案件只受旧法例规范，但不代表执法机关无计可施，尤其是以下两方面： 一、督促销毁私隐--私隐署已向涉案公司发出执行通知，如在9月30日前未能获涉事市民同意，必须于限期后将资料删除。这决定遭到香港人权监察批评，认为等同容许涉案公司保留违法取得的资料半年之久，批评私隐专员未有尽力保护市民。 二、其他执法机关介入--私隐专员蒋任宏明言，涉案公司透过其看似非牟利组织的名字，令市民误以为是政府机构来电或活动获政府认可，降低了防范，属误导宣传手法，行为形同欺诈。而根据公署提供的电话录音纪录，部分投诉人向推广员查问是否政府时，均获确认，但会补充自己是响应政府呼吁或是政府验证专业机构等云云。由此可见，案件除了涉及滥用个人私隐资料外，会否涉及其他商业犯罪，警方应主动介入调查，杜绝不法商人以为有机可乘之思。 执法机关不应囿于旧私隐条例的规范，而应借助其他相关法例，打击不法商人的恶行，保障市民私隐不受侵犯。商界亦应从此事汲取教训，体认港人对保障私隐愈来愈重视，侵犯客户私隐不单可能触及刑责，更会对商誉构成无法弥补的损害。