港报社评：普选方案不能脱离「两个前提」-文汇报4月11日

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
全国人大法律委员会主任委员乔晓阳提出普选行政长官两个前提，包括必须符合基本法和人大决定，不允许与中央对抗的人担任特首，引起了社会热烈讨论，并得到市民的广泛认同，各界人士亦相继就普选特首提出各种方案。事实上，不论特首普选的具体方案内容如何，都不能超越与中央对抗的人不能担任特首的底线。如果在这两个前提上不能形成共识，具体的普选方案讨论也不可能形成共识。 在行政长官普选问题上尚未解决、尚待香港社会讨论解决的主要有两个问题，一个是提名行政长官的民主程序，一个是提名多少名行政长官候选人。社会不同人士开始就特首提名机制等提出不同的方案及建议。基本法第45条规定，行政长官普选「由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名」候选人。在这里，提名委员会提名是一种机构提名。 「民主程序」就是指「少数服从多数」。人大有关决定还规定，提名委员会可参照基本法附件一规定的选举委员会组成。有反对派的代表人物提出具体方案：接受将来的提名委员会沿用现时的1200人选举委员会的组成办法，也接受提名委员会采「机构提名」即委员会内少数服从多数，但条件是要让取得最高提名票的首5人成为候选人。 不过，需要强调的是，任何普选方案的设计，都不能离开以上两个前提。根据基本法和人大决定的规定，本港特首普选有三个机制：提名机制、普选机制和任命机制。这三个机制都有责任确保出任特首的人，必须是中央能够接受的爱国爱港人士。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%