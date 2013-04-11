港报社评：普选方案不能脱离「两个前提」-文汇报4月11日

全国人大法律委员会主任委员乔晓阳提出普选行政长官两个前提，包括必须符合基本法和人大决定，不允许与中央对抗的人担任特首，引起了社会热烈讨论，并得到市民的广泛认同，各界人士亦相继就普选特首提出各种方案。事实上，不论特首普选的具体方案内容如何，都不能超越与中央对抗的人不能担任特首的底线。如果在这两个前提上不能形成共识，具体的普选方案讨论也不可能形成共识。 在行政长官普选问题上尚未解决、尚待香港社会讨论解决的主要有两个问题，一个是提名行政长官的民主程序，一个是提名多少名行政长官候选人。社会不同人士开始就特首提名机制等提出不同的方案及建议。基本法第45条规定，行政长官普选「由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名」候选人。在这里，提名委员会提名是一种机构提名。 「民主程序」就是指「少数服从多数」。人大有关决定还规定，提名委员会可参照基本法附件一规定的选举委员会组成。有反对派的代表人物提出具体方案：接受将来的提名委员会沿用现时的1200人选举委员会的组成办法，也接受提名委员会采「机构提名」即委员会内少数服从多数，但条件是要让取得最高提名票的首5人成为候选人。 不过，需要强调的是，任何普选方案的设计，都不能离开以上两个前提。根据基本法和人大决定的规定，本港特首普选有三个机制：提名机制、普选机制和任命机制。这三个机制都有责任确保出任特首的人，必须是中央能够接受的爱国爱港人士。