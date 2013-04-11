全球金市：金价降至近一周低点，因股市强劲且美联储刺激措施有不确定性

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月似乎有意要在年底前结束其大规模购债计划，表明3月就业报告疲弱或许让他们感到意外。
欧盟执委会准备的一份塞浦路斯融资需求评估报告显示，塞浦路斯已同意出售超额黄金储备，以筹资约4亿欧元来满足部分抒困需求。
韩国周三表示，朝鲜(北韩)经过数周扬言发动战争后，“有极高的可能性”会随时试射中程导弹来展现实力。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%