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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 09:20 BJT

全球金市：金价降至近一周低点，因股市强劲且美联储刺激措施有不确定性

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月似乎有意要在年底前结束其大规模购债计划，表明3月就业报告疲弱或许让他们感到意外。

欧盟执委会准备的一份塞浦路斯融资需求评估报告显示，塞浦路斯已同意出售超额黄金储备，以筹资约4亿欧元来满足部分抒困需求。

韩国周三表示，朝鲜(北韩)经过数周扬言发动战争后，“有极高的可能性”会随时试射中程导弹来展现实力。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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