港报财经评论：索老讲金有启示--信报4月11日

索老讲金有启示 /习广思

韩股反弹，日股再升，北韩宣战忧虑是市场噪音，只是局势未定，市场未能完全放下戒心。外资在3月经济数据出台后，似乎对中资股的忧虑稍为下降，这两日老弱残股反弹力足够。然而，在众多未明朗因素消散前，中港股市面对的仍是信心不足的问题，短期好淡拉锯，每个下跌都是吸纳机会，特别是绩优股。亚洲区股市回稳，恒指昨天开市被A股拖累，但午后外围造好，尾市欧期回升，带动恒指重上22,000点，收报22,034点，上升164点。大市有近750只股份上升，但成交额不足，仅593亿港元，沽空比率9.36%。两大指数反弹，但细心留意的话，会发现上升的成分股有所不同，昨日内银及汽车股回软，反而中港地产股、金矿股及濠赌股回升，另有保险股持续超卖反弹。过去两个月，恒指先失守23,000点，再失22,500点，继而再穿22,000点，三个看好的投资者堡垒逐个被打破，但每次跌穿支持位后，均有一定反弹，反映每次急挫后，市场都有资金逢低吸纳。及至近日恒指跌穿22,000点后，先后有四叔及超人增持，不失为利好讯号。

事实上，恒指缓慢有序地下跌，至今仍属于健康调整，资金流持续在大市板块轮动，强势股及绩优股跑出。西京投资主席刘央透露，其以医药健康为主题的基金今年至今回报15%，反映这几个月的调整市中，医药股遥遥领先。其次，不少上市公司在业绩期后有所动作，抽水的抽水，发债的发债，反映市场资金未乾，只是中国宏观面对着种种不明朗因素，叫热钱未愿再玩派对。另外，美国有两个州份通过法例，包括犹他州和亚利桑那州，批准白银及黄金成为该州的法定货币。州政府此举自然引起市场对美元的质疑，黄金开始挑战美元货币的地位。其实，这些决定都充满着政治味道，更多是表达了对联储局不断放水的不满。随着美国经济逐步回稳，今年收水及放水的讨论亦会持续升温，对央行放水的反对声音亦会增加。不过，联储局主席贝南奇和副主席叶伦均告诉大家，水闸将继续长开。

过去几年，受惠美国量宽措施，黄金价格不断攀升，在收水、放水的讨论中，令人难以看清金价的前景。看淡金价的投资者开始认为，QE3是整场量宽的尽头，金价在QE3后升不穿1,900美元，相信金价已见顶，再上升空间有限，早沽比较好。

欧罗须升穿1.3147 /苏子

昨天澳元兑美元终于突破了早前一直屡攻不破的1.05心理关口，令澳元兑美元在技术上出现重大突破，故理论上其短期走势仍可看高一线。不过，昨天有美资大型投行却向其客户表示，可在1.052水平建立澳元兑美元短仓，预期汇价将再下试至上月4日的1.0113低位附近，并建议止蚀位可设在1.062水平。换言之，此投行相信澳元兑美元在突破1.05心理关口后，短期内不大可能会升越今年1月的1.0598高位阻力，汇价仍会在上季的交易范围内上落，昨天的破位只是假突破，因此才把止蚀位设在1.062水平。由于目前市场正等待今晨联储局公布的3月会议纪录结果，如结果显示联储局缩减资产购买规模的可能性增加，预料美元将受到追捧，令澳元兑美元很大可能如上述投行所预期般见顶回落，稍后继续于上季的交易范围内上落。

上周五美元兑日圆最高曾见97.83。本周初在纽西兰市场平开后便持续造好，到日本入市后汇价已见企稳在98.30水平以上，故汇价在日本市场与上周五收市价形成一个小型裂口。随后汇价在突破99关口后的升势却并非十分凌厉，暂时仍乏力挑战100心理关口。如昨晚美元兑日圆始终未见进一步挑战100心理关口，相信或会触发一些获利沽盘入市，从而令美元兑日圆在返回本周二的98.56低位以下波动后，展开一个较深的调整市，并补回本周初在日本市场的低位与上周五收市价之间的裂口。

昨天欧洲市早段欧罗兑美元已升至1.3121高位，此高位与50天SMA阻力相若，并且十分接近100天SMA阻力及上月8日的1.3134高位阻力。倘若澳元兑美元真的如上述投行所言继续以上落市的形式运行，则欧罗兑美元亦甚难摆脱上落市的格局。稍后欧罗兑美元若再次在上述的平均线受阻回落，小心后市在正式摆脱上落市的格局后，大方向将正式向下跌破去年11月13日的1.2660低位支持。换言之，稍后欧罗兑美元若升不破100天SMA阻力，对后市将是一个极为利淡的警号。