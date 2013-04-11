国际油市：沙特预计油价在100美元附近持稳，OPEC将维持产量不变

路透多哈4月10日 - 沙特阿拉伯石油部顾问Ibrahim al-Muhanna周三表示，全球石油供应很有可能保持均衡，油价或在每桶100美元左右持稳。

“假设石油输出国组织(OPEC)一如预期维持日产量在当前3,050万桶不变，那意味着油市今年将保持均衡，商业库存预计第四季才会下降，”他说。

他在阿拉伯石油出口国组织(OAPEC)总秘书处组织的论坛演讲中称，2020年OPEC石油产量将可能增至每日3,400万桶，才能满足增加的需求。

“这种情况下，OPEC闲置产能将介于每日300-400万桶，而且主要出现在海湾国家，尤其是沙特、伊拉克、科威特和阿联酋。这样的闲置产能水准适宜，既不高，又不会压低油价。”

他还提到页岩油产量增加的情况，在分析师看来，这是海湾阿拉伯产油国日益担心的问题。

“这种担心不必要。未来5-10年，页岩油生产对OPEC和阿拉伯产油国的积极影响超过负面影响，”他并补充称，积极影响包括有利于油市的深化和稳定。(完)