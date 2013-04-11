中国基金：中国仍是私募投资亚洲首选国,但部分基金认为重要性下降--贝恩

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透上海4月11日 - 知名咨询公司贝恩发布的最新中国私募股权基金年度调研报告指出，尽管中国仍是全球私募股权投资人在亚太地区的投资首选，但是相当多的基金认为今年中国市场的重要性已不如从前。
调研报告指出，中国经济增长放缓后，仍有44％的全球私募股权投资人认为中国是最具投资吸引力的国家，但上年该比例为55％；而且有40%受访人认为,与亚洲其他市场相比,今年中国已变得不太重要,这一占比较上次调查时有数倍地增加。
报告表示，部分全球或亚洲性基金表示正在将关注重点逐渐转向其他亚洲市场，因此中国本土基金管理人（GP）如何在短期内寻找到有吸引力的投资对象，为有限合伙人（LP）创造投资回报尤为关键。
超过六成的受访者认为今年投资主题将关注盈利性增长。价值提升和以往投资业绩成为基金之间最重要的差异化竞争优势，而品牌美誉度、关系网络及规模等因素已大大弱化。
在交易估值方面，受访人士的主流观点是2013年大中华区预计将相对稳定或略有升高，但亦有少数人士预计估值可能下降10-25%。
在去年亚太区并购交易中，大中华区的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）倍数仍处于10.8倍的高位,亚太区平均值为8.7倍。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%