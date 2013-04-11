中国棉花：2013年度继续敞开收储，收储价仍为20,400元--预案

路透北京4月11日 - 中国发改委和财政部等制定的的2013年度中国棉花临时收储预案显示，该年度将继续敞开收储，临时收储价格较上年度维持不变，收储质量按新棉花标准执行，此举符合市场此前普遍预期。

中国棉花协会周三稍晚公布的该收储预案确定，2013年度棉花临时收储价格为标准级皮棉到库价格每吨20,400元(公重)。收储执行时间为2013年9月1日至2014年3月31日。

“此次收储方案应该说完全在预期范围之内，说明国家意保持在政策的连续性，是权衡棉农和纺织企业各方利益的结果，”宏源期货的农产品分析师王勇表示。

他并称，由于市场对此计划早已充分消化，收储预案对于市场的影响不会太大。

预案还显示，由于全面采用仪器化检验的新棉花质量标准将于新年度正式实施，收储棉花的质量要求和质量差价率将按新标准做相应调整。

执行预案的棉花主产区为天津、河北、山西、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃、新疆等13省(区、市)。

预案执行期间当监测的棉花市场价格连续五个工作日低于临时收储价时，经有关部门确认，由中储棉总公司会同全国棉花交易市场及时发布公告，启动收储预案。

此前棉花协会网站刊登的调查数据显示，中国2013年的意向植棉减近一成，植棉意向减少呈扩大走向，按照同口径比较，预计植棉面积将减少650万亩至7,000万亩以下。