中国外汇：外管局轰机构申请RQFII额度过高，并禁止其转让额度--报载

路透香港4月11日 - 鉴于有机构投资者在申请RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度时过分进取，动辄申请高达50亿元或100亿元人民币，引起内地监管机构关注，质疑它们是否有能力承受所申请的额度；中国国家外管局终于出手，狠批该等机构“狮子开大口”，并禁止其转让额度，否则将受罚。

香港信报周四报导称，周二下午，外管局在北京总部召开RQFII的会议称，近期收到的RQFII额度申请已达到1,000亿元，显示RQFII的反应热烈，但当局发现，申请机构动辄申请50亿元或100亿元，根本未能确定其管理能力能否应付。外管局在会上表示，每个月都会审批申请，认为申请机构毋须“狮子开大口”，建议它们按实际需要申请额度，这次不够便再申请。

外管局要求各RQFII于本周五前提交表格，列明正在申请的额度规模、产品及营运计划，之后辅交其他申请材料；同时，日后须于每月底申请下一个月的额度，即改变现行做法（产品额度使用达80%即可申请加额）。

报导亦称，托管银行提交资料出现漏报或延迟汇报的情况，促请尽快改善。并由托管银行担任外管局的直接对口单位，当局不会直接与RQFII沟通，以便管理，故日后申请额度的文件须由托管银行负责提交。

中国2月份金融机构新增外汇占款2954.26亿元，央行新增外汇占款则为3037.55亿元。业界专家认为，人民币升值预期的强化以及欧美日量化宽松政策的影响下，国际热钱流入中国的压力将显着增加。

人民币兑美元即期 周三盘中及收盘均创新高，盘中并触及涨停波幅上限6.1923元，为近四个月以来少见。隔夜美元指数回落，带动人民币中间价周三创出历史新高。

中国于2011年12月30日为RQFII“开绿灯”，初始额度为500亿元，去年增加200亿元，今年年初进一步扩大2,000亿元，总额度达2,700亿元,3月宣布大幅扩大投资额度、申请资格及产品；外管局今年1月24日已批出去年700亿元的总额度，将于本月审批新增2,000亿元额度，中国须确保在可控范围内开放资本账。

报导称，外管局在RQFII政策中属中国最高审批权力机关；其次是人民银行和中国证监会。市场盛传新一批RQFII产品，包括实物A股交易所买卖基金（ETF）、股票及债券基金，最快将于5月在港登场，外管局的“训示”为产品推出增添不确定性，但业内人士视之为指导意见，不代表当局收紧审批门坎，相信同业会略为收敛。