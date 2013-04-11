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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 09:47 BJT

东京汇市：澳元兑美元因就业数据不佳而下滑，但仍接近两个半月高点

路透悉尼4月11日 - 澳元兑美元 周四下滑，之前澳洲就业数据显示就业人数降幅大于市场预期，导致市场小幅上调央行下月降息的几率。

澳元兑美元自数据公布前的1.0535美元下滑至盘中低点1.0500美元。

澳元最新报1.0519美元，距离周三所及两个半月高点1.0553不远。(完)

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