东京汇市：澳元兑美元因就业数据不佳而下滑，但仍接近两个半月高点

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
路透悉尼4月11日 - 澳元兑美元 周四下滑，之前澳洲就业数据显示就业人数降幅大于市场预期，导致市场小幅上调央行下月降息的几率。
澳元兑美元自数据公布前的1.0535美元下滑至盘中低点1.0500美元。
澳元最新报1.0519美元，距离周三所及两个半月高点1.0553不远。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 张涛)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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