东京汇市：澳元兑美元因就业数据不佳而下滑，但仍接近两个半月高点

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主

近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。