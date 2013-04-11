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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 09:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆走低，因东京定盘时有大量出口商卖单

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* 美元/日圆和欧元/日圆在东京定盘时有大量日本出口商卖单

* 隔夜曾大量买进的海外对冲基金也在锁定获利

* 美元/日圆从99.87降至99.55，欧元/日圆从130.42走向129.91

* 两货币对隔夜高点分别为99.88和130.52，其中美元/日圆仍看涨，但欧元/日圆风险较大

* 美元/日圆有日本进口商低接买盘，尤其是在99下方。(完)

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