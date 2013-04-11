港报财经评论：回购增持，三大启示--经济日报4月11日

回购增持，三大启示 /林瑞芬

恒指昨续呈弱势反弹浪，收报22,034，升164点，收复22,000关，但大市成交只有593亿港元，仍未敢抱太大冀望，料22,300前完成超卖反弹浪。自中国爆发禽流感，每日公布感染数字，但亦有人质疑公布比实际数字为少。基本上，市场对中国数字的不信任，爆第一单H7N9已当沙士论，港股上周五急插，经验认为已大部分消化对H7N9疑虑。太阳出来，病毒消减，禽流感可望确认受控，这大概在5月之后。目前，看淡的投资者会否有藉口令港股再插，消息面可能以南北韩局势发展为主。若真的响炮声，就要视乎战情是否能速战速决，若够快，港股发展可以是先急跌后急弹。恒指技术支持大位暂在21,000水平，钟摆原理下，急反弹的可能性是有。

作为散户，强调不可能作预测之时，只有做好准备，等待下，不消极，还是同大家钻研基本面，准备好万一市场失常，捞价格偏低于估值的股份。无疑，从股价之走势，拒跌，跟跌，技术上，可分强、弱势股。另外，还有从公司股东增持、公司回购或机构投资者的增持活动，去揣摩公司股价未来重拾升势的能力。综论近月相关活动发生的股份，至少可归纳3大原因。一，公司资产有价，从中旅 的回购启示，认为公司管理层至少认同现价资产偏低状况，何解？先看其于4月8日增持价在每股1.45-1.47港元，而去年10-12月集团频于1.38-1.59港元回购，与本周增持价相若。若以中旅每股帐面资产值统计，2011及2012年度分别为2.28港元及2.38港元，回购价确较资产值有一定折让。

二，整体行业向好，综观大股东增持或公司回购行列，造纸业两巨头玖龙纸业 及理文造纸 均不约而同出手，似有启示。事实上，连营运效率较差的晨鸣纸业 ，月初都话发盈喜，指受惠部分产品加价令毛利率有所提高及去年同期盈利基数较低，预计首季纯利按年升约3.5倍，达6,800万至7,300万元人民币，不难想像玖纸及理文造纸的经营前景大有机会处于良好势头。日圆近月不断走低，花旗亦估计玖纸及理文造纸从日本入口循环再造废纸增多，成本下降，两股昨分别报升4%及3%。三，不利因素困扰，前两者是利好的举动，相反，有些公司的增持或回购行动，是在公司短期有不利因素所困而呈现，相关人士出手可以是反映管理层有信心，但若不利因素一日仍在，相关增持或回购行动对股价的提振作用将有限。以上所指，近月明显例子为和黄 及腾讯 。

航运股今年盈利盼改善 /余少文

中国内地股市靠稳，国企指数窄幅上落，似乎等下周首季公布的GDP数据，而昨日公布的贸易数字参差，预期航运股今年首季业绩不会有太大惊喜，尽管禽流感吹袭华东，但仍憧憬航运股今年业绩好转。国企指数昨日升83点或0.8%，以全日高位10,694点收市，成交额略增至143亿港元，但国指全日高低波幅只有97点，窄幅上落反映股民观望，或观望朝鲜局势，又或担心中国内地禽流感扩散等，有60%主板H股随大市回升。红筹指数昨升53点或1.3%，收4,337点，成交额52亿港元，由内房和能源股带动。大市淡静，中国内地刚公布的3月份宏观经济数据又未有令人惊喜的感觉，只有担心而没有高兴，如前日披露的通胀数据虽低，惟预期通胀会愈来愈高，中国会加大收水力度，实际利淡后市；昨日公布的3月份进出口贸易数字，进口同比增长14.1%，高于预期的5%左右，出口同比增长10%，低于预期的11%至12%水平，并录得8.8亿美元贸易逆差，同样没有惊喜。

由于进出口贸易数字过去预测错误居多，但见进口增长高于预期，或显示内需在提升，已是不错表现；逆差也属于季节性，因为分析过去数年资料所见，农历新年月份随后的月份多会出现贸易逆差，又或年初一如在月初，当月才会录得贸易逆差，故这段时间出现逆差是正常现象，反映工厂在农历新年后刚开工，出口数字自然差小小。惟8.8亿美元逆差却是近年最细逆差，或要到第二季数据才有较清晰的贸易方向。

即使贸易好转，料中国内地经济弱复苏会持续下，对相关航运股而言只是中性。彭博综合证券商预测数字显示，去年业绩亏转盈的中海集运 ，今年首季盈利预料只有9,100万元人民币，会是去年第三季业绩扭亏转盈以来，业绩表现最差的一季，但已好过过去两年的首季亏损状况，可谓中规中矩。中海发展 也有望维持去年下半年业绩录得盈利走势，但料首季只赚3,800万元人民币，中海系或要到二、三季业绩才是高峰期，惟预测数字亦显示，中海集运和中海发展今、明两年可录得盈利增长。至于去年亏损庞大的中国远洋 ，彭博并没有季度预测数字，但预期全年会录得亏损，会由去年蚀96亿元人民币降至蚀15亿元人民币，到2014年才可转亏为盈，业绩逐步改善。只是已连续两年亏损，第三年再亏损便有可能A股除牌，所以集团早前已透露会出售资产予母公司，一旦计入特殊收益，今年有机会提早转亏为盈。