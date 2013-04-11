台湾债市动态：五年券殖利率盘初弹向月线支撑，因担忧美联储提早结束购债

路透台北4月11日 - 台湾五年券102/2殖利率周四盘初弹升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布3月会议记录，令投资人对美联储可能在年底前放缓或结束购债的担忧加重，此外，韩国央行意外维持利率在既有水准不变，也让多头没有发挥空间。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 102/2殖利率突破了区间操作上缘0.98%，并尝试向0.996%的月线支撑测试。

* 就技术面观察，102/2季线持续向上走扬，但月线呈现下弯，近期殖利率可能会在0.95-1.0%间摆荡，等待月线与季线的进一步收敛。

* 基本面仍有疑虑，搭配市场资金宽松，殖利率弹升空间料有限。

以下为最新相关报导链接：

* 韩国央行周四意外维持利率不变，抵挡住促其降息的政治压力，选择进一步评估政府刺激措施和朝鲜半岛紧张局势的影响。

* 日本央行总裁黑田东彦周三表示，为达成2%的通胀目标，央行决心在必要时继续增加货币供应。

* 美国公债价格周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布3月会议记录，令投资人对美联储可能在年底前放缓或结束购债的担忧加重。

* IMF总裁拉加德预计今年全球经济或仍乏力，央行应保持宽松政策。

* 石油输出国组织(OPEC)周三调降对2013年全球石油需求增长预估，指因欧洲和日本消费低于预期。

* 中国广播网周三报导称，中国新增五例已确诊人感染H7N9禽流感病例至33例，其中九人死亡。在新增确诊病例中，包括上海两例，浙江一例和江苏两例。

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2 为0.985%-1.00%。