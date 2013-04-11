新闻稿：中国3月M2增速15.7%，新增人民币贷款1.06万亿元--央行

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透上海4月11日 - (以下为中国人民银行周四公布的2013年一季度金融统计数据报告全文)
一、广义货币增长15.7%，狭义货币增长11.9%
3月末，广义货币(M2)余额103.61万亿元,同比增长15.7%，分别比上月末和上年末高0.5个和1.9个百分点；狭义货币(M1)余额31.12万亿元,同比增长11.9%，分别比上月末和上年末高2.4个和5.4个百分点；流通中货币(M0)余额5.57万亿元,同比增长12.4%。一季度净投放现金1065亿元。
二、一季度人民币贷款增加2.76万亿元，外币贷款增加709亿美元
3月末，本外币贷款余额70.49万亿元，同比增长16.0%。人民币贷款余额65.76万亿元，同比增长14.9%，比上月末和上年末均低0.1个百分点。一季度人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2949亿元。分部门看，住户贷款增加9751亿元，其中，短期贷款增加3967亿元，中长期贷款增加5784亿元；非金融企业及其他部门贷款增加1.78万亿元，其中，短期贷款增加7656亿元，中长期贷款增加8454亿元，票据融资增加1029亿元。3月份人民币贷款增加1.06万亿元，同比多增515亿元。月末外币贷款余额7543亿美元，同比增长34.8%，一季度外币贷款增加709亿美元。
三、一季度人民币存款增加6.11万亿元，外币存款增加314亿美元
3月末，本外币存款余额100.70万亿元，同比增长16.0%。人民币存款余额97.93万亿元，同比增长15.6%，分别比上月末和上年末高1.0个和2.2个百分点。一季度人民币存款增加6.11万亿元，同比多增2.35万亿元。其中，住户存款增加3.70万亿元，非金融企业存款增加1.61万亿元，财政性存款增加931亿元。3月份人民币存款增加4.22万亿元，同比多增1.27万亿元。月末外币存款余额4416亿美元，同比增长29.2%，一季度外币存款增加314亿美元。
四、3月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.47%，质押式债券回购月加权平均利率2.46%
一季度, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交69.81万亿元，日均成交1.16万亿元，日均成交同比增长27.5%。
3月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.47%，比上月低0.30个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.46%,比上月低0.43个百分点。
五、国家外汇储备余额3.44万亿美元
3月末，国家外汇储备余额为3.44万亿美元。3月末，人民币汇率为1美元兑6.2689元人民币。
六、一季度跨境贸易人民币结算业务发生1万亿元，直接投资人民币结算业务发生854亿元
一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生6992亿元、3047亿元、80亿元、774亿元。
注1：当期数据为初步数。
注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完) (整理 边竞; 审校 黄凯)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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