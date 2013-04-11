新闻稿：中国3月M2增速15.7%，新增人民币贷款1.06万亿元--央行

路透上海4月11日 - (以下为中国人民银行周四公布的2013年一季度金融统计数据报告全文)

一、广义货币增长15.7%，狭义货币增长11.9%

3月末，广义货币(M2)余额103.61万亿元,同比增长15.7%，分别比上月末和上年末高0.5个和1.9个百分点；狭义货币(M1)余额31.12万亿元,同比增长11.9%，分别比上月末和上年末高2.4个和5.4个百分点；流通中货币(M0)余额5.57万亿元,同比增长12.4%。一季度净投放现金1065亿元。

二、一季度人民币贷款增加2.76万亿元，外币贷款增加709亿美元

3月末，本外币贷款余额70.49万亿元，同比增长16.0%。人民币贷款余额65.76万亿元，同比增长14.9%，比上月末和上年末均低0.1个百分点。一季度人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2949亿元。分部门看，住户贷款增加9751亿元，其中，短期贷款增加3967亿元，中长期贷款增加5784亿元；非金融企业及其他部门贷款增加1.78万亿元，其中，短期贷款增加7656亿元，中长期贷款增加8454亿元，票据融资增加1029亿元。3月份人民币贷款增加1.06万亿元，同比多增515亿元。月末外币贷款余额7543亿美元，同比增长34.8%，一季度外币贷款增加709亿美元。

三、一季度人民币存款增加6.11万亿元，外币存款增加314亿美元

3月末，本外币存款余额100.70万亿元，同比增长16.0%。人民币存款余额97.93万亿元，同比增长15.6%，分别比上月末和上年末高1.0个和2.2个百分点。一季度人民币存款增加6.11万亿元，同比多增2.35万亿元。其中，住户存款增加3.70万亿元，非金融企业存款增加1.61万亿元，财政性存款增加931亿元。3月份人民币存款增加4.22万亿元，同比多增1.27万亿元。月末外币存款余额4416亿美元，同比增长29.2%，一季度外币存款增加314亿美元。

四、3月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.47%，质押式债券回购月加权平均利率2.46%

一季度, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交69.81万亿元，日均成交1.16万亿元，日均成交同比增长27.5%。

3月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.47%，比上月低0.30个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.46%,比上月低0.43个百分点。

五、国家外汇储备余额3.44万亿美元

3月末，国家外汇储备余额为3.44万亿美元。3月末，人民币汇率为1美元兑6.2689元人民币。

六、一季度跨境贸易人民币结算业务发生1万亿元，直接投资人民币结算业务发生854亿元

一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生6992亿元、3047亿元、80亿元、774亿元。

注1：当期数据为初步数。