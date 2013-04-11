台湾汇市：台币早盘走升，美股续涨激励且韩元走升

路透台北4月11日 - 台币兑美元 周四盘初趋升，主要受美股续创纪录高位带来的风险偏好激励，且邻近韩元 早盘也走高，市场一路跟随韩元波动，但也担忧日圆 持续下行的风险，今日暂看29.910-29.980区间交投。

汇银人士指出，外资早盘抛售美元，且美元买盘稀疏令台币一路走升，盘初即见台湾央行进场缓和台币升势，有效回稳台币至29.94-29.95间交投。虽然受美股提振的风险偏好持续，但出口商及本地银行仍认为台币将维持一定程度的弱势，因而对韩国意外宣布维持利率不变略感失望。在国际消息面仍好坏交错的情况下，台币料暂陷胶着整理。

台币早盘实际成交区间较上日走高，集中交投区间落在29.910-29.950，上日在29.960-30.010间；上日央行作价收于29.998。目前盘中高位29.912为一周高位，前高为4月3日报29.832。

交易员观察市场最新动态：

* 美股续涨创造有利风险货币气氛

* 日圆持续疲软注意其影响性

* 台股 表现不弱亦给予台币支撑

* 出口商退场观望

* 早盘交易量能平稳，开盘45分钟成交1.25亿美元

* NDF 美元/台币指标一个月期 看升台币

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.910-29.980

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