重发-《即时观点》澳洲3月就业人口减幅远超预期，失业率升至三年高位

RBC CAPITAL MARKETS资深分析师SU-LIN ONG：

绝对是更疲软了，但也必须在2月表现非常强劲这个大背景下来看3月数据。

这个数据波动性很大，今天的数据证实了这一点。

澳洲央行可能并没有感到十分惊讶，他们知道该数据有一定波动。我认为数据大致符合他们的预期，所以对货币政策的影响应该是有限的，而且显然是支持宽松政策立场的。

市场反应：

澳元兑美元 小跌，公债期货缩减稍早跌幅，因投资者提高对澳洲央行进一步降息的预期。

链接：

澳洲统计局网站：(www.abs.gov.au)

背景资料：

* 分析师预估中值为3月就业人口减少5,000左右。

* 2月就业增幅太大，以至于部分分析师认为这只是统计噪音，可能在3月出现逆转。这种不确定性导致对3月数据的预估区间很大，从增加1.5万到减少4万不等。

* 失业率预估中值为5.4%，预估区间为5.4-5.6%。