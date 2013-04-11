重发-《即时观点》澳洲3月就业人口减幅远超预期，失业率升至三年高位

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
RBC CAPITAL MARKETS资深分析师SU-LIN ONG：
绝对是更疲软了，但也必须在2月表现非常强劲这个大背景下来看3月数据。
这个数据波动性很大，今天的数据证实了这一点。
澳洲央行可能并没有感到十分惊讶，他们知道该数据有一定波动。我认为数据大致符合他们的预期，所以对货币政策的影响应该是有限的，而且显然是支持宽松政策立场的。
市场反应：
澳元兑美元 小跌，公债期货缩减稍早跌幅，因投资者提高对澳洲央行进一步降息的预期。
链接：
澳洲统计局网站：(www.abs.gov.au)
背景资料：
* 分析师预估中值为3月就业人口减少5,000左右。
* 2月就业增幅太大，以至于部分分析师认为这只是统计噪音，可能在3月出现逆转。这种不确定性导致对3月数据的预估区间很大，从增加1.5万到减少4万不等。
* 失业率预估中值为5.4%，预估区间为5.4-5.6%。
* 澳洲央行仍预计失业率未来数月将“进一步小幅上升”。若升至6%，将大大增加进一步降息的可能。(完) (编译 蔡美珍/梁睿雪/张若琪/程琳; 审校 张涛/沈以文/李爽/王兴亚)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%