新闻稿：中国一季度社会融资规模6.16万亿元，3月为2.54万亿

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
(以下为中国人民银行周四公布的2013年一季度社会融资规模统计数据报告全文)
初步统计，2013年一季度社会融资规模为6.16万亿元，比上年同期多2.27万亿元。其中，当季人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2949亿元；外币贷款折合人民币增加4453亿元，同比多增3126亿元；委托贷款增加5235亿元，同比多增2426亿元；信托贷款增加8230亿元，同比多增6443亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6704亿元，同比多增4381亿元；企业债券净融资7520亿元，同比多3560亿元；非金融企业境内股票融资617亿元，同比少258亿元。3月份社会融资规模为2.54万亿元，分别比上月和上年同期多1.48万亿元和6739亿元。
从结构看，当季人民币贷款占同期社会融资规模的44.7%，同比低18.6个百分点；外币贷款占比7.2%，同比高3.8个百分点；委托贷款占比8.5%，同比高1.3个百分点；信托贷款占比13.4%，同比高8.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比10.9%，同比高4.9个百分点；企业债券占比12.2%，同比高2.0个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.0%，同比低1.2个百分点。
注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。
注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。(完) (整理 边竞; 审校 张喜良)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%