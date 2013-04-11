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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 10:05 BJT

新闻稿：中国一季度社会融资规模6.16万亿元，3月为2.54万亿

(以下为中国人民银行周四公布的2013年一季度社会融资规模统计数据报告全文)

初步统计，2013年一季度社会融资规模为6.16万亿元，比上年同期多2.27万亿元。其中，当季人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2949亿元；外币贷款折合人民币增加4453亿元，同比多增3126亿元；委托贷款增加5235亿元，同比多增2426亿元；信托贷款增加8230亿元，同比多增6443亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6704亿元，同比多增4381亿元；企业债券净融资7520亿元，同比多3560亿元；非金融企业境内股票融资617亿元，同比少258亿元。3月份社会融资规模为2.54万亿元，分别比上月和上年同期多1.48万亿元和6739亿元。

从结构看，当季人民币贷款占同期社会融资规模的44.7%，同比低18.6个百分点；外币贷款占比7.2%，同比高3.8个百分点；委托贷款占比8.5%，同比高1.3个百分点；信托贷款占比13.4%，同比高8.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比10.9%，同比高4.9个百分点；企业债券占比12.2%，同比高2.0个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.0%，同比低1.2个百分点。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。(完) (整理 边竞; 审校 张喜良)
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