美国提出愿意为伊朗减灾提供帮助

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月10日 - 尽管与伊朗在核项目上存在争议，白宫周三仍提出帮助伊朗应对地震灾害。
伊朗媒体报道，伊朗唯一的布什尔核电站附近周二发生6.3级地震，导致37人死亡，850人受伤，房屋受损，两座小村庄被摧毁。
白宫国家安全委员会女发言人海登（Caitlin Hayden）在声明中称，美国人民对地震给伊朗人民造成的破坏表示同情。
“我们对逝去的生命和灾难带来的破坏深表悲痛，准备在伊朗人民需要的时候提供援助。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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