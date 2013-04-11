投行观点：瑞银将今年布兰特和美国原油预估分别上调至109和91美元

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透4月10日 - 瑞银(UBS)周三上调2013年原油价格预估，称受到全球经济乐观气氛、基本面紧俏和地缘政治紧张形势等因素支撑，第一季油价比预期强劲。
瑞银将2013年布兰特原油均价预估从每桶107美元上调至109美元，美国原油(即西德克萨斯中质油，WTI)均价预估由每桶90美元上调至91美元。
该行预计布兰特原油第二和第三季均价反弹至110美元。
“强度大于通常水平的季节性炼厂维修活动结束，应意味着将迎来稳健的原油需求，从而降低库存过多的威胁。特别是美国中陆地区，由于美国页岩油产出增长，油库存仍高，”瑞银分析师Julius Walker在报告中指出。
“如此，市场应维持相对平衡，在朝向年底之际基本面逐渐缓和，我们预计届时油价将再度下滑。”
瑞银表示，预期美国原油和布兰特油价价差未来两季将在每桶约18-20美元的相对较宽水准，因为虽然美国中陆地区的瓶颈正在解决，但不容易消除，而且产量增幅也有所上升。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 张涛)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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