企业并购：德国电讯加码推动T-Mobile与MetroPCS合并案

路透纽约/法兰克福4月10日 - 德国电讯 周三屈服于维权股东及股东代理权顾问公司的压力，宣布提高子公司T-Mobile USA与MetroPCS Communications 合并提案的条件，将减少合并后新公司的债务。

德国电讯表示，将使合并后的新公司债务减少38亿美元，并降低债务利率50个基点，受此影响，MetroPCS股价尾盘上涨2%。

新条件将提高合并案通过的机率，合并案的目的是让T-Mobile USA获得迫切需要的频宽资源，以建立能够处理美国消费者及企业使用智慧型手机产生的大量数据流量。T-Mobile USA目前为美国第四大行动通讯系统商。

若未结合双方频宽资源，两家公司将难以与较大的对手竞争，例如Verizon Wireless 、AT&T Inc 及Sprint Nextel 。

“我认为修改后的条件足以赢得多数票通过，”Roe Equity Research分析师Kevin Roe指出。

“这会满足所有维权股东吗？我不知道，但这应该可以争取到足够赞成票。”

扣除掉债务利率调整，债务由原先估计的150亿美元降至112亿美元，对于MetroPCS股东而言，合并案的估值等于每股提高2.67美元。

德国电讯并未对合并案提出每股估值，因T-Mobile USA不是公开上市公司。

在提高合并案条件的方案中，德国电讯亦将交易完成后的公开售股闭锁期延长12个月，至18个月。

德国电讯并未改变新公司的股权结构，新公司74%股权将由德国电讯持有，26%由MetroPCS股东持有。

MetroPCS周三晚间表示，已经将股东特别会议日期改为4月24日，对合并案相关事项进行表决。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)