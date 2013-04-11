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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 10:53 BJT

日本债市：公债价格下跌，30年期公债标售在即

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.135%      +1.5    0.120%
 五年期公债                            0.280%      +0.5    0.275%
 10年期公债                            0.620%      +4.0    0.580%
 20年期公债                            1.395%      +3.5    1.360%
 30年期公债                            1.470%      +2.0    1.450%
 10年期公债期   <0#JGB:>               143.69     -0.47    144.16
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 戴素萍/张若琪 审校 杜明霞/李婷仪/侯向明)
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