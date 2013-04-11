日本债市：公债价格下跌，30年期公债标售在即

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.135% +1.5 0.120% 五年期公债 0.280% +0.5 0.275% 10年期公债 0.620% +4.0 0.580% 20年期公债 1.395% +3.5 1.360% 30年期公债 1.470% +2.0 1.450% 10年期公债期 <0#JGB:> 143.69 -0.47 144.16 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交 。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/张若琪 审校 杜明霞/李婷仪/侯向明)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%