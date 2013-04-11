更新版-USDA月报：全球玉米、小麦和大豆年终库存预估高于行业预期

美国及中国也是造成全球玉米库存预估较一个月前大幅提高的主要原因。美国及中国的年末库存各提高300万吨，全球年末库存增加780万吨。

农业部并未修改对巴西及阿根廷的大豆收成预测，但预测巴拉圭及乌拉圭的大豆收成提高。全球大豆年末库存提高200万吨。

**美国玉米库存预期仍低于交易商预估**

农业部提高美国玉米及小麦2012/13年度年末库存预测，因日前一项种植户及仓储业者的调查显示，截至3月1日时，供给量大于预期。这项报告导致玉米价格挫跌。

农业部预测美国玉米年末库存为7.57亿蒲式耳，远高于上个月预估的6.32亿蒲式耳。这低于交易商平均预估的8.12亿蒲式耳，但未超出预测值区间。

用于饲料的玉米用量预估下降，但生产乙醇的玉米用量预估较上月提高。

“玉米的供应有多少仍众说纷纭，而且还会持续下去，”MaxYield Co-op谷物团队负责人Harry Bormann称。

农业部将2012/13年度乙醇用途的美国玉米用量预估提高至45.5亿蒲式耳，为2012年7月以来首次提高预测。

由于燃料需求不振、玉米价格处于纪录高位、以及乙醇含量每加仑10%的汽油市场呈现饱和，美国乙醇产量持续远低于美国的生质燃料使用目标。

美国大豆年末库存预估值为1.25亿蒲式耳，与3月预估持平，但低于分析师预估的1.36亿蒲式耳。美国小麦年末库存预估为7.31亿蒲式耳，略高于行业预估值。

整体而言，经过2012年严重乾旱后，美国谷物及大豆供给仍偏紧，但近几个月的库存预估持续走高。

分析师指出，现在开始期货市场的关注焦点将逐渐远离2012/13年度供需的小幅调整。

“我认为我们不会再那么注意旧作，未来几周转为更加注意新作，”Allendale Inc研究总监Rich Nelson指出。