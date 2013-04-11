台湾债市：RP利率持平，短率不动与股市反弹令利率难下调

路透台北4月11日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周四持平。由于近期没有公司债交割，市场缺券情形依旧，充裕的市场资金令RP利率稳稳维持在低档。惟隔拆利率不见走低，也让RP利率难有下调空间。

台股今日自低档明显反弹，让交易员对投信旗下股票与平衡型基金可能流出公债RP市场产生警觉，这也是令RP利率不致下滑的原因。

“不论北韩或禽流感问题，都是短期因素，股市流出的资金，随时都可能抽回。”一大型票券商交易员说。

受助于美股隔夜涨势，台湾股市周四盘中涨幅扩大。本地时间11:02，大盘加权股价指数 涨1.03%，报7,832.50点。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.70%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.80%，上日亦同。