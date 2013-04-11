台湾债市：RP利率持平，短率不动与股市反弹令利率难下调

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透台北4月11日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周四持平。由于近期没有公司债交割，市场缺券情形依旧，充裕的市场资金令RP利率稳稳维持在低档。惟隔拆利率不见走低，也让RP利率难有下调空间。
台股今日自低档明显反弹，让交易员对投信旗下股票与平衡型基金可能流出公债RP市场产生警觉，这也是令RP利率不致下滑的原因。
“不论北韩或禽流感问题，都是短期因素，股市流出的资金，随时都可能抽回。”一大型票券商交易员说。
受助于美股隔夜涨势，台湾股市周四盘中涨幅扩大。本地时间11:02，大盘加权股价指数 涨1.03%，报7,832.50点。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.70%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.80%，上日亦同。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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