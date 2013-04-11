更新版 1-新债招标：中国农发行三年债利率稍高预期，但仍低于二级

* 农发行三年固息债利率3.66%，稍高于预期

* 接近周二国开行所发同期限债券利率水平

* 投标倍数1.5倍，属年初以来低位 (新增评论及背景)

路透上海4月11日 - 中国农业发展银行周四招标的三年期固息债中标利率稍高于预期，但仍小幅低于二级市场。不过因发行规模相对较大等原因，今日新债利率与同期限国开行债的点差进一步缩小至不足2个基点(bp)。

业内人士稍早透露，农发行上午招标的三年期固息债，中标利率为3.66%，首场投标倍数1.5倍。此前市场利率预测均值为3.64%。

华南一券商交易员表示，随着年初以来现券收益率的下行，三年期国开与非国开债收益率点差显缩窄趋势；加之今日农发债首场招标量较周二国开行同期限债券发行量较多，所以这个利率水平尚可接受。

剩余期限约2.91年的进出口行固息债130302券 在农发债结果公布前，多成交在3.67%附近，最新成交在3.6928%；银行间债市进出口行和农发行固息到期收益率曲线 中，三年期品种最新收益率报在3.6876%。

农发行今年此前招标的各期债中，首场投标倍数高者逾2倍，低者在1.5-1.6倍附近；国开行周二招标发行五期“福娃债”，其中三年期品种加权中标利率为3.6790%，边际利率3.69%。

根据银行间国开行固息债到期收益率曲线与农发行、进出口行曲线的利差统计，去年下半年至今，二者的点差最大值在15-17基点(bp)，最小值接近0；今年以来在10bp附近居多，近期并有缩窄趋势。

今日招标新债为农发行今年第七期金融债，招标量不超过150亿元人民币，采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。