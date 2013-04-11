欧洲政治：欧盟寻求在反倾销贸易问题上取得更大权限，剑指中国

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透布鲁塞尔4月10日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周三要求取得更大的处理贸易问题权限，才能更容易提起反倾销诉讼，特别是针对中国。
虽然提议中的规定并未明确提到中国，但多位欧盟官员表示，这些规定旨在让欧盟有更多向中国施压的空间，同时纾解恐遭中国报复企业的疑虑。
“若说这个事件不是起因于我们处理中国相关案件调查的话，那就太假了。我们处理的案件中，大约有80%是与中国进口产品有关，”一名欧盟官员表示。
卡瑞德古特向路透表示，这项提议将要求企业提出相当敏感的数据，以证明部分外国产品在欧洲是以低于成本的价格贩售，这可以让监管机构有更大的余裕自行发动贸易调查，也就是受影响产业无须提出诉愿，主管机关也可迳行“依职权”(ex officio)发动调查。
这项提案将会强化欧盟执委会调查贸易议题的能力，而企业无须出面指控，不过这项提案必须获得欧盟各国政府及欧洲议会通过才能成为法律。(完)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%