中国钢铁：3月钢材社会库存创历史新高，去库存压力很大--中钢协

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透北京4月11日 - 中国工信部网站周四援引中国钢铁工业协会称，3月中国钢材社会库存大幅上升并创下历史新高，钢材社会库存不断增加，后期去库存压力很大。
数据显示，3月中国22个城市5大钢材品种社会库存1,556.5万吨，创历史新高，比2月份增加290.2万吨，环比增长22.9%。
当月市场库存1,414.6万吨，环比增长23.8%，港口库存141.9万吨，环比增长14.4%。
中钢协此前的统计显示，3月下旬全国粗钢日产量料达207.2万吨，旬环比增长0.4%。自2月中旬以来粗钢日产量一直持续在逾200万吨的高位，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来压力。
中钢协副会长刘振江此前表示，中国大中型钢企2月利润环比下降25.4%，且预计3月份情况不会改善。钢铁行业一季度开局不够理想，主要因为钢产量增加过快。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选