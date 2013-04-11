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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 11:22 BJT

中国钢铁：3月钢材社会库存创历史新高，去库存压力很大--中钢协

路透北京4月11日 - 中国工信部网站周四援引中国钢铁工业协会称，3月中国钢材社会库存大幅上升并创下历史新高，钢材社会库存不断增加，后期去库存压力很大。

数据显示，3月中国22个城市5大钢材品种社会库存1,556.5万吨，创历史新高，比2月份增加290.2万吨，环比增长22.9%。

当月市场库存1,414.6万吨，环比增长23.8%，港口库存141.9万吨，环比增长14.4%。

中钢协此前的统计显示，3月下旬全国粗钢日产量料达207.2万吨，旬环比增长0.4%。自2月中旬以来粗钢日产量一直持续在逾200万吨的高位，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来压力。

中钢协副会长刘振江此前表示，中国大中型钢企2月利润环比下降25.4%，且预计3月份情况不会改善。钢铁行业一季度开局不够理想，主要因为钢产量增加过快。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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