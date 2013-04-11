新西兰经济：3月房价升至纪录高位，房屋销量创近六年高位

路透惠灵顿4月11日 - 新西兰房地产协会(REINZ)周四表示，新西兰房价3月升至纪录高位；同时出售的房屋数量创下近六年高位。

REINZ 3月房价指数较2月上升2.4%，较上年同期增长8.6%。2月时为较前月上升1.6%。

房市已回升，尤其是在主要城市，抵押贷款利率来到数十年低位，而经济正在小幅改善中。

然REINZ警告奥克兰和基督城这两大城市的房价大涨，使得整体房价有所扭曲。

新西兰全国房屋售价中值则从前一个月的382,000新西兰元升至400,000新西兰元。

REINZ所属成员所售出的房屋数量较前一个月成长23%，较上年同期则增加了11%。

REINZ表示上个月卖出一间房屋需要费时31天，之前一个月则是39天。