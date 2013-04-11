新西兰经济：3月房价升至纪录高位，房屋销量创近六年高位

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透惠灵顿4月11日 - 新西兰房地产协会(REINZ)周四表示，新西兰房价3月升至纪录高位；同时出售的房屋数量创下近六年高位。
REINZ 3月房价指数较2月上升2.4%，较上年同期增长8.6%。2月时为较前月上升1.6%。
房市已回升，尤其是在主要城市，抵押贷款利率来到数十年低位，而经济正在小幅改善中。
然REINZ警告奥克兰和基督城这两大城市的房价大涨，使得整体房价有所扭曲。
新西兰全国房屋售价中值则从前一个月的382,000新西兰元升至400,000新西兰元。
REINZ所属成员所售出的房屋数量较前一个月成长23%，较上年同期则增加了11%。
REINZ表示上个月卖出一间房屋需要费时31天，之前一个月则是39天。
新西兰元央行曾表达对房市高涨的担忧，其并警告升息时间可能早于预期。(完)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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