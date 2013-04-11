《全球主要央行动态》--4月11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月4日-4月11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

周三公布的美联储3月19-20日会议记录表明，美联储官员在这次会议中深入讨论了有关其空前的政策宽松举措的风险和效果。尽管他们仍对购债计划应该持续多久看法严重分歧，但会议记录表明他们正接近于决定开始减少购债，“几位”决策者预计年底前将完全结束购债。

美国联邦储备理事会主席贝南克周一表示，联储定期进行的银行业压力测试已经使美国金融体系更加强韧。贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的金融稳定会议上表示,“美国银行体系的韧性自那时以来已有明显改善。监管机构更加密集地进行压力测试并提高测试的复杂程度，并且更加看重银行自身资本计划流程的有效性，有助于实现这种改善.”

美国联邦储备理事会理事暨副主席叶伦周四表示，美联储应将精力集中在降低居高不下的失业率上，即使通胀率“略”高于其目标。叶伦表示，她支持随经济形势变化而调整美联储购债速度。美联储现在每月购买850亿美元债券。叶伦称，美联储债券购买激励计划最终结束，不意味着立即升息，强调近期经济复苏疲弱。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周四表示，美国利率可能必须要保持在近零水准，直至失业率降至5.5%，这一水准低于美联储之前所设定的门槛6.5%。埃文斯是美联储颇具影响力的鸽派，他于周四表示，只要通胀预期仍低于美联储2%的目标位，利率可能就会一直保持在超低水平，直至失业率从当前的7.7%降至5.5%。

**欧洲**

欧洲央行周四维持利率在纪录低点0.75%不变，因其要研判经济是趋于企稳，还是在近期一连串疲弱数据公布后经济再次下滑的开始。包括欧洲央行总裁德拉吉在内的一些决策者曾强调，ECB的首要任务是要加强本已非常宽松的利率政策在欧元区内的传导。 周四的决定是欧央行连续第九个月按兵不动，维持利率在0.75%。欧央行亦维持存款工具利率在0.0%不变，隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变。

英国央行周四并没有再向英国迟滞的经济挹注新的资金，尽管央行新的任务使其有更大空间，可以忽视高于目标的通胀。央行称将维持3,750亿英镑的购债规模，并维持利率在0.5%不变。分析师认为由于增长前景低迷，且英国经济面临陷入五年来第三次衰退的风险，仍有60%的机率英国央行在今年某个时刻进一步放松货币政策。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦周三表示，为达成2%的通胀目标，央行决心在必要时继续增加货币供应。他的讲话暗示已做好准备，一旦通胀目标难以按期实现，央行将出台进一步刺激举措或在两年后继续维持超宽松货币政策。他在当天稍后对记者讲话时暗示，未来几个月将不会有更多刺激举措出台。他指出，考虑到这次央行行动的规模，债券市场如此大的反应是可以理解的，但他将密切关注市场走势。他还表示，相信近期推出的举措足以实现两年左右达成2%通胀率的目标，但他暗示已做好准备，如果届时目标未能达成，将在更长时间内继续向经济积极挹注资金。

日本央行周二公布的3月会议记录显示，几名审议委员表示有必要进一步研究将央行两个购债计划合并的提议。3月会议记录显示，一些委员表示降低银行超额准备金利率是未来的宽松行动选项，但有些委员称此事需要仔细研究。

日本央行周四公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元。日本央行新任总裁黑田东彦承诺央行将无限量买进资产，并称在2014年底前基础货币将会增加近一倍至270万亿日圆(2.9万亿美元)。官员们希望此一休克疗法将能终结长达20年的经济停滞状况。

**韩国**

韩国央行货币政策委员会周四决定维持基准利率在2.75%不变，抵挡住促其降息的政治压力，选择进一步评估政府刺激措施和朝鲜半岛紧张局势的影响。韩国央行迄今为止一直对该国经济稳步复苏持谨慎乐观态度，尽管复苏速度非常缓慢，但新任总统朴槿惠的执政当局已要求全力刺激经济。

**中港台**

中国人民银行周四公布，初步统计，2013年一季度社会融资规模为6.16万亿元人民币，比上年同期多2.27万亿元。其中，当季人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2,949亿元。刊登在央行网站的新闻稿称，从结构看，当季人民币贷款占同期社会融资规模的44.7%，同比低18.6个百分点。

根据台湾央行公布的函令规定，台湾央行周一(8日)起放宽银行业办理人民币跨境贸易结算文件的相关规定，但将运输和保险的服务贸易结算，暂时排除在平仓交易之外。

**其他**

澳洲央行助理总裁肯特周三称，该央行仍有必要时进一步降息的空间，不过他补充称，此举是否有必要还是个问号。

印尼央行总裁Darmin Nasution周五表示，该行正在研究调升指标利率的可能性，以因应通胀升温的疑虑。