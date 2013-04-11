香港已公布经济指标--2013/4/11

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2013年2月 综合消费物价指数（CPI） +4.4 +3.0 +4.7 2013年2月 甲类消费物价指数（CPI A +4.4 +3.8 +4.2 ） 2013年2月 零售值 +22.7 +10.5 +15.6 2013年2月 零售量 +21.9 +10.4 +10.1 2012年第四季 本地生产总值（GDP） +2.5 +1.4 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年12月-13年2月 12年11月-13年1月 11年12月-12年2 月 3.4% 3.4% 3.4% ------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为 当月 前月 上年同期 单位） 2013年2月 贸易赤字／盈余 -33.99 -27.46 -45.79 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ＊＊＊如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次＊＊＊ 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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