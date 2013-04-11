日本股市：日经盘中升至2008年7月来最高水准，市况仍乐观

路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周四盘中升至2008年7月以来最高水准，惟早盘收市时回吐部分升幅，在日本央行上周宣布空前刺激举措后，市场人气依旧乐观。

地产股和金融股等受惠于通货再膨胀的个股，早盘盘中表现突出，但早盘收市时遭遇获利了结。