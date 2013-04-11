日本股市：日经盘中升至2008年7月来最高水准，市况仍乐观

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周四盘中升至2008年7月以来最高水准，惟早盘收市时回吐部分升幅，在日本央行上周宣布空前刺激举措后，市场人气依旧乐观。
在心理关卡13,500前，投资人近关情怯，对大盘急升走势持审慎态度。
地产股和金融股等受惠于通货再膨胀的个股，早盘盘中表现突出，但早盘收市时遭遇获利了结。
日经指数 早盘升0.8%报13,398.41点，盘中曾高见13,496.28，为2008年7月以来最高水准。
东证股价指数 涨1.2%报1,134.18点。(完)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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